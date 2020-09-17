Для сохранения положительных тенденций в борьбе с пандемией следует проявлять осторожность.

МИД РФ оценил возможность открытия Европы для российских туристов. Об этом сообщают "РИА Новости".

В ведомстве считают, что пока рано говорить об открытии европейского транспортного сообщения с Россией, так как угроза распространения COVID-19 ещё есть. В министерстве отметили, что для сохранения положительных тенденций в борьбе с пандемией следует проявлять осторожность.

Решение должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации. цитата из сообщения МИД РФ

При этом в ведомстве подчеркнули, что это касается как России, так и мира.

Ранее в МИД Китая заявили о "прочной как скала" сплоченности с Россией.