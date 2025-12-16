МФО в Петербурге оштрафовали на 50 тысяч рублей за звонки должнику в обход адвоката

Житель Колпинского района потребовал общаться с ним только через представителя, но сотрудники организации продолжили звонить и угрожать. Нарушение зафиксировало ГУФССП.

В Санкт-Петербурге микрофинансовая организация привлечена к административной ответственности за нарушение прав должника. Сотрудники МФО после получения официального отказа от взаимодействия продолжали беспокоить 35-летнего жителя Колпинского района, который ранее направил кредитору заявление с требованием общаться исключительно через своего адвоката, указав все необходимые контакты и регистрационный номер представителя в реестре. Несмотря на это, организация совершила два телефонных звонка и отправила четыре смс-сообщения с угрозами выезда по месту регистрации.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу признало действия МФО нарушением требований законодательства о защите прав должников и назначило штраф в размере 50 тысяч рублей по части 1 статьи 14.57 Кодекса об административных правонарушениях. С начала года коллекторские и микрофинансовые организации, зарегистрированные в Северной столице, уже оштрафованы на общую сумму 5,2 миллиона рублей. В настоящее время в государственном реестре юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, числится 28 коллекторских и 59 микрофинансовых организаций.