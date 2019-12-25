МФЦ Ленобласти начнут оформлять выплаты на детей от 3 до 7 лет

Выплаты полагаются семьям, в которых доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума.

Чтобы получить выплату на ребенка от 3 до 7 лет в этом году необходимо подать документы до 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ленинградской области.

Оформить выплату можно портале Госуслуг, в ПФР и в МФЦ. Для этого потребуется: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, номер его СНИЛС. Сведения о доходах социальная служба запросит самостоятельно в пенсионном фонде.

Уточняется, что выплаты положены семьям, проживающим в Ленинградской области, если доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума для детей.

Ранее мы писали, что губернатор Ленобласти заявил о закрытии двух центров "Мега".

Фото: pixabay