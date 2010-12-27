МЧС предупреждает жителей Петербурга о густом тумане 2 сентября

Дымку ожидают в ночные и утренние часы.

В воскресенье, 2 сентября Петербург накроет густой туман. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно прогнозу, дымка в Северной столице ожидается в вечерние и утренние часы. температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до 21-23 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Во второй половине дня ожидается небольшой дождь.

Ведомство призывает водителей ездить с небольшой скоростью, быть внимательнее на дорогах и при необходимости включать фары.

Ранее на сайте: Осень в Северной столице начнется с дождей.