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Спасатели просят водителей быть внимательными на дорогах Ленобласти из-за гололедицы
Сегодня, 9:37
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nastya960

Спасатели просят водителей быть внимательными на дорогах Ленобласти из-за гололедицы

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Днем будет облачно и идти мокрый снег.

В середине рабочей недели в Ленинградской области прогнозируют гололедицу и густой туман. Водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Утром в западных районах области был туман с видимостью 500 метров и менее. Днем будет облачно и идти мокрый снег. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов.

На следующий день в область может прийти метель и порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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