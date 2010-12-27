Спасатели просят водителей быть внимательными на дорогах Ленобласти из-за гололедицы

Днем будет облачно и идти мокрый снег.

В середине рабочей недели в Ленинградской области прогнозируют гололедицу и густой туман. Водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Утром в западных районах области был туман с видимостью 500 метров и менее. Днем будет облачно и идти мокрый снег. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов.

На следующий день в область может прийти метель и порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Фото: Piter.TV