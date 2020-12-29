Стандарт утвердят через два года.

МЧС и Минздрав решили ввести новое требование к сигаретам — они должны будут стать самозатухающими. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

По его словам, сейчас ведомство разрабатывает данный стандарт. Самозатухаущими сигареты смогут стать при помощи специального приспособления в форме кольца, которое будут вставлять внутрь табачного изделия.

Если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Ринат Еникеев, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России

По его словам, стандарт утвердят через два года. Еникеев подчеркнул, что подобную технологию используют во многих странах Европы.

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