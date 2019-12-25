МЧС Ленобласти объявило штормовое предупреждение из-за тумана

Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Ленинградской области сообщило о повышенной опасности на автомобильных и железных дорогах в связи со сложившейся метеорологической обстановкой.

Cегодня, З0 апреля, в северных и восточных районах области ожидается туман, зона видимости в этих районах может сократиться до 500 метров и менее.

Среди дополнительных факторов, усложняющих вызванные погодным явлением трудности, ведомство назвало также высокую загруженность трасс и низкое качество дорожного полотна.

Вероятность ЧС повышается в акватории Ленобласти, воздушном пространстве и лесных массивах - для водного и воздушного транспорта, соответственно. В условиях плохой видимости увеличивается возможность неблагоприятного исхода для людей, заблудившихся в лесу.

Автомобилистам ведомство рекомендовало, по возможности, воздержаться от поездок в условиях тумана и напомнило правила безопасности для езды при плохой видимости: скорость должна быть меньше половины показателя расстояния видимости, габаритные огни должны быть включены в любое время суток, любые маневры на дороге, включая обгон, запрещаются, неожиданного торможения также следует избегать.

Фото: Piter.TV