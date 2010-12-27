Лжеполицейский обокрал пенсионерку в Петербурге

Неизвестный похитил 23 тысячи рублей.

Накануне в полицию Приморского района обратилась пожилая женщина и рассказала, что около полудня из ее квартиры в доме 8 по Ланскому шоссе неизвестный злоумышленник похитил деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Добродушная женщина пустила незнакомца под видом полицейского к себе. Он сообщил, что был пойман вор, который около месяца назад совершил преступление по данному адресу, и сказал, что вернет украденные деньги.

Злоумышленник попросил женщину показать, где лежат ранее украденные деньги. Пожилая женщина показала место, где хранит свою пенсию.

Пока пенсионерка писала заявление на прошлого преступника, неизвестный похитил 23 тысячи рублей.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.