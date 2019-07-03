Люди Выборга: правила жизни Валерия Сукончика

Заведующий кардиологическим отделением Выборгской межрайонной больницы рассказал о своем переезде в Выборг, отношении к медицинскому образованию и профилактике гипертонии.

Заведующий кардиологическим отделением Выборгской межрайонной больницы Валерий Сукончик награжден благодарностью губернатора Ленинградской области. Награда вручена за добросовестный труд в системе здравоохранения Ленинградской области и в связи с 60-летием. Поздравить опытного врача пришли глава района Дмитрий Никулин, замглавы администрации Леонид Пономарев и управделами администрации Андрей Голобородько.

Валерий Сукончик трудится в Выборге с 98 года. За это время он не только успел возглавить кардиологическое отделение и попасть на "Доску почета" Выборгского района. Главное, что он и его коллеги спасли сотни жизней наших земляков. В день награждения Валерий Сукончик рассказал Piter.TV о своем переезде в Выборг и взглядах на медицину.

О трудностях при переезде в Выборг

Трудности? Какие трудности, я же советский человек, комсомолец! Настоящих трудностей не было. Конечно, всегда бывают сложности, но, если ты мотивирован, если ты что-то перед собой ставишь в качестве цели, то просто добиваешься. Начинать всегда трудно, но это преодолимые сложности.

О наградах и благодарностях

Если честно, я не привык к такому вниманию. Я больше люблю дарить подарки, чем получать. И это касается не только подарков: люблю оказывать помощь, быть полезным, люблю отдавать, а не принимать. Так меня воспитали в детстве.

О главных проблемах российской медицины

Наша главная проблема - она даже не в материальном. Конечно, когда работаешь, всегда хочешь новое оборудование и технику, но это мелочи. Основная проблема - нехватка кадров. Эта проблема не только в Выборге или Ленинградской области существует, а по всей России. Проблема, о которой много говорят на самом верху, но пока она не решена.

О системе образования

Я бы менял всю систему образования, начиная со школы. Ушел бы от ЕГЭ, вернулся бы к системе, похожей на ту, что была в советское время. Безусловно, в высших учебных заведениях тоже нужно перемены. С обязательной практикой и распределением врачей после окончания вуза. Нужно на 3-5 лет распределять, чтобы специалист работал. При этом ему необходимо предоставить жилье, работу, и тогда профессионал будет расти. Или оставаться на месте, или уезжать, много людей оставалось при такой системе.

О профилактике гипертонии

Всем нам важно обращать внимание на профилактику гипертонии. С этого надо начинать. У нас от гипертонии страдают 40 млн человек, 30 млн не знают, что она у них есть. А 10 миллионов знают, но почти не лечатся. Запущенная гипертоническая болезнь, это прямой путь к заболеваниям системы кровообращения и сердца. Тут и инфаркты, и инсульты. Это очень важно и серьезно.

Видео: Piter.TV