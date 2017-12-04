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В Приозерске нашли повешенного мужчину

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В Приозерске полиция проводит проверку по факту гибели местного жителя, найденного накануне повешенным в нежилом доме.

Полиция Приозерска проводит проверку по факту смерти местного жителя. Об этом сообщает "NEVA.Today".

Было установлено, что мужчина был найден повешенным в нежилом доме № 5 по Портовой улице. На теле погибшего не нашли внешних признаков насильственной смерти, следов борьбы также найдено не было.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 38-летний местный житель, который, по имеющейся информации, принимал наркотики и злоупотреблял алкоголем.  

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , происшествия
Категории: Новости СПб

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