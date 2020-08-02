Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Пресс-секретарь главы государства опровергла слухи о переносе обращения президента.

Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа. Об этом сообщило агентство "БелТА", ссылаясь на слова пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт.

Отметим, что в последние дни в СМИ ходили слухи о возможном переносе даты обращения Лукашенко. Сообщалось даже, что оно якобы отложено на неопределенный срок.

Никаких переносов нет

Натальи Эйсмонт

За день до обращения главы государства, обе палаты белорусского парламента откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов и рассмотрения текущих вопросов повестки дня.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА