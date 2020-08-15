Лучшей романтической комедией в истории кино стал фильм 1989 года

Соответствующий рейтинг был опубликован изданием The Independent

Речь идет о работе "Когда Гарри встретил Салли" режиссера Роба Райнера. Главные роли исполнили Билл Кристалл и Мэг Райан. Лента положила начало всплеску романтических комедий, наблюдавшемуся в кинематографе 1990-х годов: она заложила законы жанра, которые зачастую используются и по сей день.

На втором месте оказалась картина "Вам письмо" Норы Эфрон. Фильм вышел в 1998 году. Главная роль в этой работе также досталась Мэг Райан, а ее партнером по съемочной площадке стал Том Хэнкс.

Третье место заняла комедия "Энни Холл" 1977 года, снятая Вуди Алленом. Главная мужская роль была исполнена им же, а женская досталась Дайан Китон.

Видео: Columbia Pictures

