Лоза посоветовал России взять пример с Украины

Так певец оценил выбор артиста на "Евровидение-2020".

Певец Юрий Лоза призвал Россию последовать примеру Украины и послать на "Евровидение-2020" участника с песней на национальном языке. Об этом сообщило РИА "Новости".

По мнению артиста, победа в конкурсе не так важна, как важно продвижение культуры своей страны. Он напомнил, что Билан, выигравший конкурс с англоязычной песней, так и остался гастролировать в РФ, так как не показал "изюминку" российской культуры и не заинтересовал международного слушателя.

Напомним, что от Украины на "Евровидение-2020" поедет Go-A. Конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. В 65-м конкурсе эстрадной песни примут участие представители 41 страны-участницы.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest