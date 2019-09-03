  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Сегодня, 14:44
95
Butenko
Код вставки плеера

Лыжные гонки летом: в Выборге прошли соревнования лыжероллеров

0 0

На стадионе "Авангард" в Выборге соревновались лыжероллеры разных возрастов из Выборгского района и Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 1 сентября, в Выборге прошли соревнования по лыжероллерам с участием спортсменов из Выборгского района и Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось на стадионе "Авангард", в заездах приняли участие спортсмены из разных возрастных групп. 

Организаторами соревнований выступили Общестенное объединение "Фаворит -Выборг"и Федерация лыжного спорта.

Среди участников соревнований - восходящая звезда российского лыжероллерного спорта Павел Макаров. Молодой выборжанин вошел в топ-5 спортсменов недавно прошедшего этапа  Кубка Мира. 

Пару недель назад я принял участие во втором этапе Кубка мира по скоростным лыжероллерам в Ханты-Мансийске. В свое коронной дисциплине - спринт на 200 метров занял 4 место, проиграв в упорной борьбе в финале гонщикам из Швеции и России, которые были старше меня на 2 года. Я выбрал тактику - сразу оторваться, убежать, поначалу это удавалось. К середине дистанции я оторвался, сохранял темп, ехал 1, но на спуске за мной сели в потоке, и обошли меня на спуске перед финишем.

Павел Макаров

Победители и призеры соревнований получили призы от Общественного Объединения "Фаворит-Выборг". Награды будущим чемпионам вручил исполнительный директор Общественного Объединения Михаил Макаров.

Видео: Piter.TV

Теги:
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии