Лыжные гонки летом: в Выборге прошли соревнования лыжероллеров

В воскресенье, 1 сентября, в Выборге прошли соревнования по лыжероллерам с участием спортсменов из Выборгского района и Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось на стадионе "Авангард", в заездах приняли участие спортсмены из разных возрастных групп.

Организаторами соревнований выступили Общестенное объединение "Фаворит -Выборг"и Федерация лыжного спорта.

Среди участников соревнований - восходящая звезда российского лыжероллерного спорта Павел Макаров. Молодой выборжанин вошел в топ-5 спортсменов недавно прошедшего этапа Кубка Мира.

Пару недель назад я принял участие во втором этапе Кубка мира по скоростным лыжероллерам в Ханты-Мансийске. В свое коронной дисциплине - спринт на 200 метров занял 4 место, проиграв в упорной борьбе в финале гонщикам из Швеции и России, которые были старше меня на 2 года. Я выбрал тактику - сразу оторваться, убежать, поначалу это удавалось. К середине дистанции я оторвался, сохранял темп, ехал 1, но на спуске за мной сели в потоке, и обошли меня на спуске перед финишем.

Павел Макаров