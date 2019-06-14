Little Big выпустили новый трек "I'm OK"

В комментариях к треку, пользователи выразили надежду, что надеются увидеть клип на песню.

Русская панк-рэйв группа Little Big представила своим фанатам свой новый трек "I"m OK". Композиция была опубликована на официальном ютуб-канале музыкантов.

Главный герой песни ведет однообразный образ жизни, что заставляет его часто выпивать. В комментариях к треку, пользователи выразили надежду, что надеются увидеть клип на песню и признались, что уже фантазируют, как он будет выглядеть.

Ранее мы писали что хит Little Big "Skibidi" войдет в новую версию игры Ubisoft под названием "Just Dance 2020". Проект выйдет 24 октября 2019 года.

Видео: Little Big