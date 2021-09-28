Священнослужители вызвали службу отлова диких животных.

Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве. Об этом журналистам рассказали очевидцы. Они уточнили, что дикий зверь с утра 28 сентября бегает по территории религиозного объекта. К настоящему времени священнослужителям пришлось вызвать специалистов по отлову животных.

Это молодая любопытная лиса, поэтому у нее такое поведение. Угрозы окружающим нет. Сергей Бурмистров, глава отдела сохранения биоразнообразия по региону

Специалист отметил в интервью "РИА Новостям", что эксперты готовы забрать животное в столичный Центр передержки и выпустить затем лису на природной территории. Однако сначала для этого ее необходимо поймать.

В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков.

Фото и видео: Telegram/Новости Москвы