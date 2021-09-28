Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве. Об этом журналистам рассказали очевидцы. Они уточнили, что дикий зверь с утра 28 сентября бегает по территории религиозного объекта. К настоящему времени священнослужителям пришлось вызвать специалистов по отлову животных.
Это молодая любопытная лиса, поэтому у нее такое поведение. Угрозы окружающим нет.
Сергей Бурмистров, глава отдела сохранения биоразнообразия по региону
Специалист отметил в интервью "РИА Новостям", что эксперты готовы забрать животное в столичный Центр передержки и выпустить затем лису на природной территории. Однако сначала для этого ее необходимо поймать.
В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков.
Фото и видео: Telegram/Новости Москвы
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все