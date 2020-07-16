Стая косаток окружила очевидцев в прибрежной зоне.

В Магадане косатки подошли вплотную к катеру рыбаков. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на местного жителя Павла Братасюка. Очевидец заметил, что в последнее время данные животные часто появляются в прибрежной зоне региона.

Ощущения великолепные. Грациозность, их размеры. Это была стая. Четыре косатки. Два маленьких, один средний и один большой. Мы даже не испугались, но напряглись, скажем так. Потому что встреча с такими животными в море все равно опасна. Павел Братасюк, рыбак

Доктор биологических наук Николай Докучаев объяснил журналистам, что активность косаток в Магадане можно объяснить хорошим приходом лососевых вид рыб. В текущем сезоне акватория богата горбушей, кижучем. Эксперт заметил, что появившиеся около берега самки - достаточно старые. Они учат молодых особей охоте.

В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости