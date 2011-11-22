Малыш оказался в ловушке во время отлива.

В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели. Об этом журналистам рассказал представитель регионального управления ГУ МЧС Алексей Крылов. Специалист уточнил, что животное несколько часов поливали водой местные жители и спасатели. В результате детеныш смог дождаться нового прилива и покинуть акваторию. Ранее малыш оказался в прибрежной зоне во время охоты на нерпу. Он не смог выплыть из-за отлива.

Когда уже пошел прилив, мы старались вытолкнуть косатку в море. Но животное было испугано и какое-то время отказывалось уплывать. Но в итоге все-таки осмелилось. И ушло в море, где его все это время ждала мать. Думаю, что теперь с ним все будет хорошо. Алексей Крылов, представитель ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: Instagram/mchsmagadan