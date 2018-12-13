Смольный не будет строить трамвайную ветку до Петергофа за счет частных инвестиций

Длина путей должна была составить около 20 километров, а стоимость проекта оценивали в 14,4 миллиард рублей.

Смольный отказался от идеи постройки трамвайной линии от станции метро "Кировский завод" до Петергофа за счет частных инвестиций. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По информации СМИ администрация города посчитала проект не достаточно экономически эффективным при учете его большой протяженности. В данный момент власти города прорабатывают вопрос улучшения транспортной доступности юго-западной части города за счет бюджетных средств.

Напомним, что ранее Смольный хотел строить трамвайную линии, чтобы связать Петергоф с Петербургом. Длина путей должна была составить около 20 километров, а стоимость проекта оценивали в 14,4 миллиард рублей. Для его реализации администрация города хотела привлечь частных инвесторов и рассматривала в качестве возможных кандидатов пять компаний. После проведения конкурса в октябре 2018 года, не было подано ни одной заявки. Позднее было объявлено, что власти проведут новый поиск подрядчиков.

Фото: Piter.TV