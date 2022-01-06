Петербург разогнал автопарк МСБ за август

п\По данным Смольного, расширение льготного кредитования помогает укрепить реальный сектор экономики города.

Фонд микрофинансирования Петербурга расширил программу льготных займов для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить до 30 млн руб. на покупку специальной техники и автомобилей, произведённых в городе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее в рамках программы "Автотранспорт и спецтехника для бизнеса" займы составляли до 5 млн руб. В августе 2026 года лимит увеличили в шесть раз. Новая программа получила название "Поддержка петербургских производителей спецтехники и автотранспортных средств".

Условия займов: до 5 млн руб. под 3–12% годовых с залоговым обеспечением и до 5 млн руб. без залога под 12% годовых для представителей лёгкой промышленности, дизайна и обрабатывающего производства. Срок кредитования составляет до 36 месяцев. Заявки принимаются на сайте фонда.

С начала 2026 года объём льготных займов фонда превысил 790 млн руб., а средний размер займа составил 4,1 млн руб., что на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Всего за время работы фонда компании Петербурга получили более 14,5 млрд руб. льготных займов. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv