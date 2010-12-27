Новости ЖКХ: Ликвидирована отдельная квитанция за газ в баллонах

Жители, которые пользуются баллонным газом, теперь за него рассчитываются через Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области. До сентября 2019 года они получали квитанцию от ООО "ЛОГазинвест". Теперь начисления производит Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области.

Квитанций стало на одну меньше.

Компания "ЛОГазинвест" - поставщик сжиженного газа в баллонах в населенные пункты Ленобласти. Баллонным газом пользуется небольшое количество жителей. Так, в Выборгском районе осталось таких домов порядка 260.

По данным Выборгского филиала ЕИРЦ Ленинградской области, квитанции с дополнительной строкой получают жители Выборга, которые проживают в Харитоновском, Калининском и Петровском микрорайонах, а также п. Вещево, п. Барышево, п. Гаврилово, п. Камышовка, г. Каменногорск, г. Приморск и других населенных пунктов.

Участок газоснабжения Выборг обслуживает всю северную часть Ленинградской области. Это Выборгский и Приозерский муниципальные районы.

Руководитель территориального управления Выборгского филиала ЕИРЦ Ленинградской области Эльвира Романенко поясняет:

"С 1 октября 2019 года в единых платежных документах добавлен еще поставщик услуги: "ЛОГазинвест". Денежные средства, поступившие от плательщиков на специальные счета АО "ЕИРЦ ЛО", перечисляются на счет поставщика услуг. Таким образом, поступившие от абонентов денежные средства не аккумулируются на счетах АО "ЕИРЦ ЛО", а сразу распределяются поставщикам услуг и коммунальных ресурсов".

Анна Литик