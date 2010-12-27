Лига Европы, результаты жеребьевки: известны соперники российских клубов в 1/16

Спартак, ЦСКА, Зенит и Локомотив узнали своих соперников по 1/16 Лиги Европы. В УЕФА уже назвали все 16 пар европейских клубов, которые сыграют друг с другом уже в феврале 2018-го. Канал Piter.TV публикует всю важную информацию по результатам жеребьевки ЛЕ-2018.
Жеребьевка Лиги Европы: результаты, соперники "Спартака", "Зенита", ЦСКА и "Локомотива
В 1/16 Лиги Европы текущего сезона российские команды избежали встречи с грандами. "Спартак" сыграет с "Атлетик Бильбао", "Зенит" с шотландским "Селтиком", ЦСКА с "Црвена Звезда" из Сербии, а "Локомотив" сразится с Ниццей из Франции.
Жеребьевка весеннй части второго по значению футбольного турнира Европы прошла во французском Ньоне. В штаб-квартире УЕФА была решена судьба 32 команд из сильнейших стран Старого света. За час до этого своих соперников узнали команды Лиги Чемпионов. Вот все пары первого этапа плэй-офф ЛЕ-2018.
Боруссия Дортмунд - Аталанта
Ницца - Локомотив
Црвена Звезда - ЦСКА
Копенгаген - Атлетико
Спартак Москва - Атлетик Бильбао
Фото: UEFA.com