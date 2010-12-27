Лига Европы, результаты жеребьевки: известны соперники российских клубов в 1/16

В понедельник, 11 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы. Сразу 4 российских клуба узнали своих соперников по весеннему этапу ЛЕ.

Спартак, ЦСКА, Зенит и Локомотив узнали своих соперников по 1/16 Лиги Европы. В УЕФА уже назвали все 16 пар европейских клубов, которые сыграют друг с другом уже в феврале 2018-го. Канал Piter.TV публикует всю важную информацию по результатам жеребьевки ЛЕ-2018.

Жеребьевка Лиги Европы: результаты, соперники "Спартака", "Зенита", ЦСКА и "Локомотива

В 1/16 Лиги Европы текущего сезона российские команды избежали встречи с грандами. "Спартак" сыграет с "Атлетик Бильбао", "Зенит" с шотландским "Селтиком", ЦСКА с "Црвена Звезда" из Сербии, а "Локомотив" сразится с Ниццей из Франции.

Жеребьевка весеннй части второго по значению футбольного турнира Европы прошла во французском Ньоне. В штаб-квартире УЕФА была решена судьба 32 команд из сильнейших стран Старого света. За час до этого своих соперников узнали команды Лиги Чемпионов. Вот все пары первого этапа плэй-офф ЛЕ-2018.

Боруссия Дортмунд - Аталанта

Ницца - Локомотив

Црвена Звезда - ЦСКА

Копенгаген - Атлетико

Спартак Москва - Атлетик Бильбао

АЕК - Динамо Киев

Селтик - Зенит

Наполи - РБ Лейпциг

Лион - Вильяреал

Реал Сосьедад - Зальцбург

Партизан - Виктория Плзень

Стяуа - Лацио

Людогорец - Милан

Астана - Спортинг

Остерсунд - Арсенал

Марсель - Брага

В каждой паре первой поставлена команда, которая откроет евровесну домашним матчем. Отметим, что российские клубы получили вполне проходимых соперников. В рейтинге УЕФА "Атлетик" занимает 33 место, "Селтик" занимает 48 место, Црвена Звезда находится на 124-й позиции, а Ницца на 113 месте. Что касается наших футболистов, то "Зенит" занимает 17 строчку, ЦСКА - 36 место, "Спартак" - 112, а "Локомотив" - 75.

Фото: UEFA.com