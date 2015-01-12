Госдума одобрила освобождение от НДС предприятий общепита

От уплаты НДС могут освободить кафе, бары, рестораны, буфеты и так далее.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки в Налоговый кодекс об освобождении с 1 января 2022 года предприятий общественного питания от уплаты налога НДС. Однако необходимо выполнить ряд требований. Об этом пишет "Интрефакс".

От уплаты НДС могут освободить кафе, бары, рестораны, буфеты, столовые, закусочные и так далее. Но предприятия общепита должны соответствовать нескольким требованиям. При этом на кулинарии и организации, осуществляющие заготовочную деятельность, поправка не распространяется.

Для того, чтобы организацию общепита освободили от уплаты НДС необходимо: доход за год не должен превышать 2 млрд рублей (речь идет про год, который предшествует году освобождения от НДС); удельный вес доходов от услуг общепита должен составляет в общей сумме минимум 70%; размер выплат, которые начислила организация физлицам, определяемый на основе расчетов по страховым взносам, должен быть не ниже среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время ПМЭФ предложил освободить предприятия общепита от НДС.

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