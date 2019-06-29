Самолёт из Петербурга экстренно приземлился во Внуково

После дозаправки лайнер вновь поднимется в небо.

В субботу, 29 июня, самолет "Санкт-Петербург-Анталья" совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с борта лайнера.

Как стало известно, самолет авиакомпании "Россия" сел в столице в районе четырех часов дня. Во время полёта одному из пассажиров стало плохо. Экипаж сначала по громкой связи поинтересовался, есть ли на борту врач. После того, как врача на борту не оказалось, была совершенна экстренная посадка.

После посадки самолёт покинула семья из четырёх человек, которых встретили сотрудники скоой помощи. После дозаправки лайнер вновь поднимется в небо.

Видео: Piter.TV