Летчиков потерпевшего крушение под Пермью Су-24 нашли живыми

Летчиков самолета Су-24, который вечером 27 августа потерпел крушение нашли живыми. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Согласно данными собеседника, после презимления пилоты самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. Летчиков отправят в больницу в Верещагинском районе края на осмотр.

По предварительным данным, у пострадавших сломаны руки. У одного пилота, предположительно, сломаны обе руки, а у второго — одна.

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