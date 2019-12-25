Летающие автомобили выходят на рынок: кто сделает первый шаг

Американская Alef Aeronautics стала одной из главных новостей отрасли.

Гонка за создание массового летающего автомобиля вступает в решающую фазу. Сразу три компании из США, Европы и Китая заявили о готовности выводить свои модели в коммерческое производство уже в ближайшие два года. Если планы производителей воплотятся, первые серийные автомобили, способные подниматься в воздух, появятся на дорогах и в небе уже в 2025 году. Редакция 110km.ru рассказала о самых перспективных проектах, которые находятся на завершающем этапе сертификации и готовы выйти на рынок.

Американская Alef Aeronautics стала одной из главных новостей отрасли: модель Model A получила специальный сертификат лётной годности от Федерального управления гражданской авиации США. Это означает, что проект официально допущен к испытаниям и может перейти к коммерческим поставкам. Компания сообщает о более чем 3,2 тысяч предварительных заказов и планирует начать отгрузки в конце 2025 года. Стоимость машины составит около 300 тысяч долларов. По дорогам Model A сможет ехать со скоростью до 40 км/ч, зато в воздухе станет полноценным средством перемещения на короткие дистанции.

Фото: Alef Aeronautics

Голландский PAL-V Liberty движется по своему пути. Эта модель уже обладает европейской дорожной сертификацией, чего нет пока у большинства конкурентов. Автомобиль может переходить из воздушного режима в наземный за несколько минут. Производитель рассчитывает получить авиационное разрешение и выйти на рынок Европы до 2026 года. Первая партия Liberty уже полностью раскуплена, а поставки в ОАЭ могут начаться в 2027 году.

Фото: PAL-V

Китайский XPENG также делает серьезную заявку. Модель AEROHT X3 получила сертификат летной годности на территории Китая и продвигается к следующему этапу — получению производственного и типового сертификатов. Компания рассчитывает вывести модель на рынок в 2025 году, а предварительная стоимость, по данным разных источников, начинается от 140 тысяч долларов, что делает проект наиболее доступным среди трех участников гонки.

Эксперты отмечают, что именно американский Model A сейчас ближе всего к коммерческому рынку, но быстрые темпы китайского производителя и готовая дорожная сертификация европейского PAL-V делают соревнование непредсказуемым. В любом случае первые летающие автомобили появятся гораздо раньше, чем многие ожидали: уже через год они могут стать частью реальной транспортной системы.

Фото: Xpeng