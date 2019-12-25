В Ленобласти создали АНО "Дороги 47" для путешественников на мотоциклах

Для байкеров создали АНО "Дороги 47" в Гатчинском районе.

В Ленинградской области зарегистрировали автономную некоммерческую организацию по развитию мототуризма и спорта "Дороги 47". Как стало известно 47news, запись о создании АНО внесена 2 ноября в гатчинской деревне Заборье.

Инициативу для туристов-байкеров обсуждали в июле в рамках деловой программы мотофестиваля "Балтик Ралли" в Выборге — на заседании рабочей группы комиссии Государственного совета РФ по направлению "Туризм". Проект поддержал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сам заядлый мотоциклист.

Суть идеи "Дороги 47" — показать мотопутешественникам доступные живописные маршруты Ленинградской области с кемпингами, заправками, пунктами питания и отдыха. В рамках проекта создаётся интерактивная карта-квест для мотоциклистов, желающих добраться до необычных мест региона.

Фото: скриншот видео канала губернатора Ленобласти Александра Дрозденко