  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть расширяет торговые связи с Белоруссией
Сегодня, 13:31
104
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть расширяет торговые связи с Белоруссией

0 0

Глава региона  проинформировал госсекретаря Союзного государства о расширении взаимодействия с белорусскими партнерами по формированию новых логистических цепочек.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудили направления сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Глава региона  проинформировал госсекретаря Союзного государства о расширении взаимодействия с белорусскими партнерами по формированию новых логистических цепочек.

В ходе встречи была отмечена готовность расширять взаимодействие в сфере образования, культурно-гуманитарных связей.

Дмитрий Мезенцев проинформировал Александра Дрозденко о подписании главой российского правительства Михаилом Мишустиным, который одновременно является председателем совета министров Союзного государства России и Белоруссии, постановления, снимающего какие-либо ограничения в отношении сфер реализации проектов Союзного государства.

Ранее Дрозденко утвердил новые меры поддержки семей мобилизованных.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: белоруссия, дрозденко александр
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии