Ленобласть расширяет торговые связи с Белоруссией

Глава региона проинформировал госсекретаря Союзного государства о расширении взаимодействия с белорусскими партнерами по формированию новых логистических цепочек.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудили направления сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Глава региона проинформировал госсекретаря Союзного государства о расширении взаимодействия с белорусскими партнерами по формированию новых логистических цепочек.

В ходе встречи была отмечена готовность расширять взаимодействие в сфере образования, культурно-гуманитарных связей.

Дмитрий Мезенцев проинформировал Александра Дрозденко о подписании главой российского правительства Михаилом Мишустиным, который одновременно является председателем совета министров Союзного государства России и Белоруссии, постановления, снимающего какие-либо ограничения в отношении сфер реализации проектов Союзного государства.

Ранее Дрозденко утвердил новые меры поддержки семей мобилизованных.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти