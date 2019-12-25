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Дрозденко утвердил новые меры поддержки семей мобилизованных
Сегодня, 13:58
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Дрозденко утвердил новые меры поддержки семей мобилизованных

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Нововведения касаются детей мобилизованных и определённых льгот для пожилых и нуждающихся в уходе родственников.

В Ленобласти утверждены новые меры поддержки для семей мобилизованных. Средства на инициативы выделят из бюджета 47-ого региона. Список уже утвердил губернатор Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

Так, помощь предполагает предоставление мест вне очереди в детских садах для детей мобилизованных. За посещение дошкольного учреждения родителям нужно будет платить 75% от реальной стоимости. Ребята постарше смогут вне очереди поступить в колледжи, техникумы и лицеи, а учеников школ с 5 по 11 классы снабдят бесплатным питанием. 

Всем членам семей мобилизованных в 47-ом регионе положен льготный проезд на автомобиле по маршрутам регулярных перевозок в пределах Ленобласти. Также им компенсируют половину расходов на оплату ЖКУ. 

Отдельные пункты предусмотрены для нуждающиеся в уходе родственников, которые получат первоочередные места в домах-интернатах, и для пожилых, которым предоставят бесплатный курс по восстановлению здоровья геронтологическом центре, а также  круглосуточное сопровождение через технологию "Тревожная кнопка" и средства реабилитации.

Ранее мы сообщили о том, что боевая подготовка мобилизованных продолжается на полигоне "Кирилловский" в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: александр дрозденко, ленинградская область, меры поддержки, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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