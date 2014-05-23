Боевая подготовка мобилизованных продолжается на полигоне "Кирилловский" в Ленобласти

Военнослужащие проходят практику по освоенным ранее специальностям.

На полигоне "Кирилловский" в Ленобласти продолжается освоение боевой подготовки военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Видео с место тренировки разместило Минобороны.

Перед тем, как приступить к занятиям, резервисты беседут с психологом и оформляют необходимые документы. После этого им выдают форму и снаряжение, чтобы направить в учебное подразделение.

Боевая подготовка военнослужащих включает не только практические занятия по освоенным ранее военно-учётным специальностям, но и освоение новых навыков.

Ранее мобилизованным в Ленобласти порекомендовали не покупать военную экипировку.

Фото: Минобороны РФ