  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:40
30
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Боевая подготовка мобилизованных продолжается на полигоне "Кирилловский" в Ленобласти

0 0

Военнослужащие проходят практику по освоенным ранее специальностям.

На полигоне "Кирилловский" в Ленобласти продолжается освоение боевой подготовки военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Видео с место тренировки разместило Минобороны.

Перед тем, как приступить к занятиям, резервисты беседут с психологом и оформляют необходимые документы. После этого  им выдают форму и снаряжение, чтобы направить в учебное подразделение. 

Боевая подготовка военнослужащих включает не только  практические занятия по освоенным ранее военно-учётным специальностям, но и освоение новых навыков. 

Ранее мобилизованным в Ленобласти порекомендовали не покупать военную экипировку.

Фото: Минобороны РФ

Теги: боевая подготовка, ленинградская область, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии