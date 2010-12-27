Ленобласть изменит порядок награждения победителей движений "Молодые профессионалы" и "Абилимпикс"

Теперь денежные поощрения будут выплачиваться победителям национальных и региональных чемпионатов "Абилимпикс" из числа ленинградцев с ограниченными возможностями здоровья. Раньше на них могли рассчитывать только участники с инвалидностью.

Ленинградская область вводит премии для новых участников движений "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и "Абилимпикс".

Теперь денежные поощрения будут выплачиваться победителям национальных и региональных чемпионатов "Абилимпикс" из числа ленинградцев с ограниченными возможностями здоровья. Раньше на них могли рассчитывать только участники с инвалидностью.

Кроме того, награды губернатора теперь будут присуждаться и победителям чемпионатов по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" "Ворлдскиллс" из числа юниоров. Ранее получателями премии являлись только студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций, а также их наставники.

Увеличение премиального фонда связано с расширением масштабов развития конкурсного движения и вовлечением школьников посредством обучения и участия в региональных чемпионатах Ленинградской области. Главная наша цель — расширение участия молодежи в конкурсном движении, популяризация и возрождение имиджа рабочих профессий, повышение статуса образовательных организаций среднего профессионального образования. отметил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов

Средства для выплаты премий запланированы в рамках реализации мероприятий государственной программы "Современное образование Ленинградской области".

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Фото: Комиинформ