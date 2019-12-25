В кинотеатре «Ленфильм» представили первый российский мокьюментари с deepfake — фильм "Ровесник"

5 июня в Санкт-Петербурге в киностудии "Ленфильм" состоялся показ фильма "Ровесник" режиссёра Фёдора Кудрявцева. Картину представили главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов и актёр Роман Михащук.

Фильм создан в формате псевдодокументальной комедийной драмы и поднимает важные темы: память, семья, связь прошлого с настоящим. По словам актёра Романа Михащука, участвовавшего во встрече со зрителями:

"Этот фильм — о том, как поток времени проносится мимо нас. Ключевая сцена, где лошадь уходит в закат, — это символ того, что пространство и время — категории, с которыми нам не всегда под силу справиться. Вот фильм именно об этом".

Сюжет разворачивается вокруг молодого человека по имени Гриша (Юрий Вершинин), который после расставания с девушкой и отчисления с журфака находит в квартире бабушки старые видеокассеты. На плёнках он обнаруживает записи 90-х годов и узнаёт, что его отец участвовал в создании одного из первых российских интернет-стартапов. Отец Гриши и еще один из его приятелей погибли до 2000-х, а остальные герои тех событий — бывшие друзья отца — оказались сегодня совсем другими людьми.

Пытаясь понять прошлое семьи, причину исчезновения отца, Гриша находит героев тез самых записей с видеокассет – бывших друзей папы и берёт у них интервью. Он постепенно "восстанавливает" ушедшую эпоху. Использование deepfake помогает "омолодить" героев и вживить их в старые кадры, а также визуально объединить настоящее и прошлое.

Главная фишка "Ровесника" — не только сюжет и персонажи, а сама структура фильма и способ формирования нарратива. Режиссёр буквально разрывает экран на части: зритель постоянно перемещается между двумя эпохами — нашим временем и "девяностыми". В "Ровеснике" герои оживляют прошлое не только словами: когда они рассказывают о прошедших событиях, на экране оживают кадры из тех самых видеокассет, которые они комментируют, — необычный приём, превращающий каждый рассказ в живую хронику событий.

После показа зрители смогли пообщаться с исполнителем одной из ролей Романом Михащуком.

"Да, мы действительно веселились на площадке — и в этом был большой кайф. Наверное, это был мой самый любимый формат работы с режиссёром".

Картина объединила молодых и опытных актёров. В "Ровеснике" также сыграли Анна Михалкова, Александр Яценко, Сергей Аброскин, Даниил Спиваковский и другие.

"Ровесник" говорит просто о сложном — о том, как мы становимся теми, кто мы есть. О памяти и личных историях. Удачный баланс между ностальгией и технологическим экспериментом делает фильм доступным для широкой аудитории: он вызывает у старших поколений воспоминания о молодости, а молодым напоминает, как важно знать свои корни и не бояться мечтать.

Ранее картина получила призы "Лучший дебют в полнометражном игровом кино" на фестивале Arctic Open в Архангельске и "Лучший дебют" на "Окно в Европу" в Выборге. В широкий прокат лента выходит 12 июня.

Текст и фото: Линара Бурганова