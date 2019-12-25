В Ленобласти выбрали лучшего таксиста

Победитель представит регион на федеральном этапе.

В Ленинградской области прошел региональный этап четвертого Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России". Участники прошли три тура: в первом сдали экзамен по ПДД, во втором эксперты оценили теоретические знания, а в третьем этапе показывали свое профессиональное мастерство.

Главной целью конкурса является обеспечение безопасности и регулярности движения, что благоприятно повлияет на развитие транспортной системы регионов. Специалисты уточнили, что участники из Петербурга и области всегда занимают высокие места в финале.

В этот раз конкурсантов из 47 региона победу одержал действующий победитель всероссийского конкурса "Лучший водитель такси России – 2020" Алексей Стебо. Он представит регион на федеральном этапе.

Ранее мы писали, что 60% петербуржцев устраивает работа водителей такси в городе.

Фото: Piter.tv