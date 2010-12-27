Лекция-гид по американскому искусству

От истоков до наших дней.

Елизавета Климова, дипломированный преподаватель истории искусств и популяризатор искусства, расскажет о разнообразии американского искусства от гарлемского ренессанса до Джеффа Кунса. Эксперт коснется истории экспрессионизма, поп-арта, риджионализма и концептуализма. Посетители смогут понять, с чего начиналось искусство США, и какие темы затрагивали темнокожие художники в своем творчестве.

Особое внимание уделяет Нью-Йорку, который считает мировой столицей искусства. Преподаватель даст рекомендации по самых выдающимся музеям и галереям США, которые стоит посетить.

Место: Большой проспект ПС, 46/1

Цена: 700 рублей

Фото: vk.com/event117790531