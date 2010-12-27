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Лекция-гид по американскому искусству
Сегодня, 19:30
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nadezhda_sib

Лекция-гид по американскому искусству

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От истоков до наших дней.

Елизавета Климова, дипломированный преподаватель истории искусств и популяризатор искусства, расскажет о разнообразии американского искусства от гарлемского ренессанса до Джеффа Кунса. Эксперт коснется истории экспрессионизма, поп-арта, риджионализма и концептуализма. Посетители смогут понять, с чего начиналось искусство США, и какие темы затрагивали темнокожие художники в своем творчестве. 

Особое внимание уделяет Нью-Йорку, который считает мировой столицей искусства. Преподаватель даст рекомендации по самых выдающимся музеям и галереям США, которые стоит посетить. 

Место: Большой проспект ПС, 46/1 

Цена: 700 рублей

Фото: vk.com/event117790531

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Категории: Куда сходить в Петербурге,

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