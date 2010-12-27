Лекция "Поль Гоген"

Поль Сезанн, Винсент Ван Гог и Поль Гоген — главные представители постимпрессионизма. О творчестве последнего расскажут на лекции в Главном штабе.

Свой путь в мир творчества Поль Гоген начал в 1870-ом году. Он занимался живописью как любитель, коллекционировал картины импрессионистов. Через небольшое количество времени его картины появились на выставках этих художников. В 1891 году он поехал на Таити, где написал около 80 произведений. Более подробно о его жизни и творчестве будет рассказано на лекции.

Место: Главный штаб Эрмитажа (пл. Дворцовая, д. 6/8)

Цена: от 200 до 300 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Артхив