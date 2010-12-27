Лекция "Поль Гоген"

Свой путь в мир творчества Поль Гоген начал в 1870-ом году. Он занимался живописью как любитель, коллекционировал картины импрессионистов. Через небольшое количество времени его картины появились на выставках этих художников. В 1891 году он поехал на Таити, где написал около 80 произведений. Более подробно о его жизни и творчестве будет рассказано на лекции.
Место: Главный штаб Эрмитажа (пл. Дворцовая, д. 6/8)
Цена: от 200 до 300 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Артхив
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