Лекция "Иван Шишкин"

Лекция будет проходить в Михайловском замке.

В Михайловском замке пройдет лекция для учеников 4-5 классов и их родителей. Она будет посвящена Ивану Шишкину. Сотрудник Русского музей поведает о том, как менялся стиль художника и какую роль он сыграл в истории русской живописи. Детям покажут самые знаменитые полотна художника - "Рожь", "Опушка леса", "Лесные дали", "Туманное утро", "Дубовая роща", "Утро в сосновом лесу" и другие.

Место: Михайловский замок (ул. Садовая, д. 2)

Цена: от 200 до 250 рублей

Возрастное огарничение: 0+

Фото: artchive