Лекция "Искусство Голландии XVII века. Портрет. Пейзаж"

Рембрандт, Ян Вермеер, Франс Халс, Питер де Хох — эта эпоха подарила миру множество замечательных имён.

Лекция о Золотом веке голландской живописи пройдет в рамках цикла "Зарубежное искусство XVII—XX веков". Во время познавательной встречи петербуржцы узнают о становлении двух национальных школ, о темах, которые волновали Рембрандта, Питера де Хоха, Яна Вермеера и других художников того времени. В качестве иллюстраций будут представлены картины из эрмитажного собрания

Место: Главный штаб Эрмитажа (пл. Дворцовая, д. 6/8)

Цена: от 200 до 300 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: artchive