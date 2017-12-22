  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:41
76
nastya960
Код вставки плеера

Момент ДТП на перекрестке Казакова и Доблести попал на видео

0 0

Автомобилисты не пострадали.

В Красносельском районе Петербурга утром в понедельник не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV,

Авария произошла утром 8 июня на пересечении улиц Доблести и Маршала Казакова. У одной из машин покосился бампер, вторую легковушку от удара развернуло в сторону тротуара. Водители вышли из машин.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. 

Накануне петербуржец, пострадавший в ДТП с "Феррари", скончался в больнице.

Видео: Piter.TV

Теги: доблести, казакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии