Момент ДТП на перекрестке Казакова и Доблести попал на видео

Автомобилисты не пострадали.

В Красносельском районе Петербурга утром в понедельник не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV,

Авария произошла утром 8 июня на пересечении улиц Доблести и Маршала Казакова. У одной из машин покосился бампер, вторую легковушку от удара развернуло в сторону тротуара. Водители вышли из машин.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Накануне петербуржец, пострадавший в ДТП с "Феррари", скончался в больнице.

Видео: Piter.TV