Момент ДТП на перекрестке Казакова и Доблести попал на видео

В Красносельском районе Петербурга утром в понедельник не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV,
Авария произошла утром 8 июня на пересечении улиц Доблести и Маршала Казакова. У одной из машин покосился бампер, вторую легковушку от удара развернуло в сторону тротуара. Водители вышли из машин.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Накануне петербуржец, пострадавший в ДТП с "Феррари", скончался в больнице.
Видео: Piter.TV
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