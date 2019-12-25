Легковушка врезалась в дом в Приморском районе Петербурга

О пострадавших не сообщается.

Легковой автомобиль влетел в жилой дом в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел у дома № 59 по Шуваловскому проспекту. По словам свидетелей, у водителя были признаки алкогольного опьянения, однако официальной информации пока не поступало.

Машина получила незначительные повреждения. На место прибыли экстренные службы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у "Ломоносовской" загорелся легковой автомобиль.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"