Легковушка перевернулась на Московском шоссе

У выезда из Шушар произошло серьезное ДТП с легковым автомобилем. Машина перевернулась, а водителя, предварительно, пришлось деблокировать спасателям.

Серьезная авария произошла на Московском шоссе у выезда из Шушар. По предварительной информации, легковой автомобиль после столкновения перевернулся на крышу и еще несколько метров продолжал скользить по проезжей части.

Очевидцы сообщили, что машина получила сильные механические повреждения. Кузов оказался значительно деформирован, а колеса едва не оторвались. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Предварительно, водителя пришлось извлекать из искореженного автомобиля с помощью специального оборудования. Данные о его состоянии, а также причины и все обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"