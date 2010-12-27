Оливер Кан написал петербурженке, пережившей теракт

Звезда мирового футбола прислал пострадавшей девушке послыку

Жительница Петербурга Эвелина Антонова, пострадавшая во время апрельского теракта, получила посылку от экс-вратаря немецкой сборной Оливера Кана. Об этом 25 декабря сообщили в Sputnik Deutschland.

Журналисты немецкого издания помогли с доставкой футболки мюнхенской "Баварии" с подписью двукратного призера чемпионата мира и пожеланий от него. Футболист пожелал девушке сил и боевого духа, чтобы полностью поправиться.

Как оказалось, Эвелина с детства следит за успехами немецкой сборной. Она очень обрадовалось такому подарку. Девушка не поверила, что знаменитый футболист знает про нее.

В момент взрыва, 3 апреля, девушка стояла около террориста-смертника. Ей удалось после взрыва самостоятельно выйти из вагона, а на улицу ее вывел другой пассажир. В результате случившегося у Эвелины остались серьезные проблемы с лицом. Врачи уже провели несколько операций и еще несколько предстоит впереди.

Фото: ВКонтакте / Эвелина Антонова