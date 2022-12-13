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Лазурный автобус повредил четыре автомобиля на проспекте Юрия Гагарина

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Обошлось без пострадавших.

В Московском районе Петербурга лазурный автобус повредил четыре припаркованных автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "Вконтакте".

Вечером на проспекте Юрия Гагарина автобус протаранил четыре машины. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулём. На снимках можно увидеть, что автобус собрал все машины в кучу. Обошлось без пострадавших.

Фото и видео:  Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгения Берникова

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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