Лазурный автобус повредил четыре автомобиля на проспекте Юрия Гагарина

Обошлось без пострадавших.

В Московском районе Петербурга лазурный автобус повредил четыре припаркованных автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "Вконтакте".

Вечером на проспекте Юрия Гагарина автобус протаранил четыре машины. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулём. На снимках можно увидеть, что автобус собрал все машины в кучу. Обошлось без пострадавших.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгения Берникова