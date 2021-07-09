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Лавров заявил о планах Запада поссорить Россию с соседними странами

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По его словам, Запад вынашивает такие стратегические замыслы.

Глав МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Запада поссорить Россию с соседними странами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Хабар 24".

Лавров отметил, что иностранные партнеры не должны использовать отношения с третьими государствами для попытки поссорить Россию со своими соседями. По его словам, Запад вынашивает такие стратегические замыслы. Глава МИД подчеркнул, что в ЕС откровенно пишут, что нужно снижать влияние России не только в Центральной Азии, а по всему миру.

Ранее Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана.

Видео: YouTube / Хабар 24

Теги: запад, мид россии, сергей лавров, ссора
Категории: Лента новостей, Новости России,

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