По его словам, Запад вынашивает такие стратегические замыслы.

Глав МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Запада поссорить Россию с соседними странами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Хабар 24".

Лавров отметил, что иностранные партнеры не должны использовать отношения с третьими государствами для попытки поссорить Россию со своими соседями. По его словам, Запад вынашивает такие стратегические замыслы. Глава МИД подчеркнул, что в ЕС откровенно пишут, что нужно снижать влияние России не только в Центральной Азии, а по всему миру.

Ранее Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана.

Видео: YouTube / Хабар 24