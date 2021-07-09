Глава МИД отметил, что за январь-октябрь 2022 года товарооборот вырос примерно на 10%.

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Хабар 24".

Лаврво отметил, что перспективы взаимной торговли Москвы и Астаны хорошие, и на это не влияют санкции Запада. Он подчеркнул, что товарооборот между странами не пострадал. Также глава МИД добавил, что за январь-октябрь 2022 года товарооборот вырос примерно на 10%, что составляет в ежегодном измерении порядка 22 млрд долларов.

Говорю "по старинке" долларов. Нам уже пора отходить от расчетов наших достижений и взаимодействия в валюте, которая доказала свою ненадежность. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет.

Видео: YouTube / Хабар 24