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Лавров: геополитической игры в идее создания газового союза нет

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По его словам, на сегодняшний день идет обсуждение формирования "тройственного проекта по газу между тремя странами.

Геополитической игры в идее создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Хабар 24".

По его словам, на сегодняшний день идет обсуждение формирования "тройственного проекта по газу между тремя странами. Лавров подчеркнул, что западные аналитики "немедленно" стали говорить о некой политической или геополитической игре.

Никакой "игры" здесь нет". Россия, Казахстан и Узбекистан – соседи с общей газотранспортной системой. Заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине.

Видео: YouTube / Хабар 24

Теги: газовый союз, казахстан, мид россии, россия, сергей лавров, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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