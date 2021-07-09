Лавров: геополитической игры в идее создания газового союза нет

Геополитической игры в идее создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Хабар 24".
По его словам, на сегодняшний день идет обсуждение формирования "тройственного проекта по газу между тремя странами. Лавров подчеркнул, что западные аналитики "немедленно" стали говорить о некой политической или геополитической игре.
Никакой "игры" здесь нет". Россия, Казахстан и Узбекистан – соседи с общей газотранспортной системой. Заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине.
Видео: YouTube / Хабар 24
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