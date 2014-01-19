Лавров заявил о готовности России возобновить нормальные отношения с Украиной

Россия готова возобновить нормальные отношения с Украиной, несмотря на влияние Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".
Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью
Сергей Лавров
По словам министра, Запад заинтересован в продолжении конфликта двух стран. Он отметил, что "молчание" Европы и США говорят об их желании держать Украину под контролем и вынуждать ее "лаять" на РФ.
Видео: МИД РФ
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