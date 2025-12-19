Глава МИД РФ рассказал о то м, что впереди у переговорщиков по Украине еще длинная дистанция.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров призвал не впадать в восторг из-за того, что американский президент-республиканец Дональд Трамп поставил на место Европу и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление дипломат сделал интервью для журналистов телеканала НТВ.

Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что в конце января и начале февраля на территории ОАЭ состоялись закрытые встречи рабочей группы по безопасности с участием делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона. На мероприятиях представители обсудили друг с другом нерешенные вопросы мирного плана, предложенного вашингтонской администрацией. По словам официального пресс-секретаря Кремля при пр при президенте Владимира Путина Дмитрия Пескова, следующий раунд переговоров между Украиной, Россией и США состоится в ближайшее время.

Лавров: переговоры по Украине продолжаются, впереди еще большая дистанция.

Фото: МИД России