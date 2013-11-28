Лавров: Москва предлагала США обнуление конфликта

Предложение поступило администрации Джо Байдена, как только он был избран.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если бы все зависело от Москвы, то наверное можно было бы вернуться к нормальным отношениям с Вашингтоном. Об этом он сказал в интервью с РИА Новости.

По его словам, что первым шагом в сторону этого могло стать обнуление всех тех мер, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов. Россия предлагала это администрации Джо Байдена, как только он был избран.

Я упоминал об этом Блинкену (госсекретарь США - прим. ред.). Не навязываясь.

Сергей Лавров

Лавров рассказал, что в разговоре с американским коллегой, что для нормализации отношении "всего того, что начал Барак Обама". По словам главы МИД, экс-президент США за пару недель до ухода с поста арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов.

Фото: МИД РФ

Видео: YouTube / РИА Новости