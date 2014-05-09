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Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»

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Лапорта уже возглавлял каталонский клуб с 2003 по 2010 год.

Жоан Лапорта выиграл выборы президента каталонского футбольного клуба "Барселона". За кандидата отдали голоса 54,28% избирателей. 

Второе место занял Виктор Фонт, за которого проголосовали 29,99% людей, а третье занял Антони Фрейша с  8,58% голосов.

Лапорта уже возглавлял каталонский клуб с 2003 по 2010 год. Во время его правления "Барселона" четыре раза становилась чемпионом Ла Лиги, один раз побеждала в Кубоке Испании, три раза в Суперкубке Испании и два раза выигрывала Лигу Чемпионов. 

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Видео: YouTube / FC Barcelona

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Спорт,

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