Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»

Лапорта уже возглавлял каталонский клуб с 2003 по 2010 год.

Жоан Лапорта выиграл выборы президента каталонского футбольного клуба "Барселона". За кандидата отдали голоса 54,28% избирателей.

Второе место занял Виктор Фонт, за которого проголосовали 29,99% людей, а третье занял Антони Фрейша с 8,58% голосов.

Лапорта уже возглавлял каталонский клуб с 2003 по 2010 год. Во время его правления "Барселона" четыре раза становилась чемпионом Ла Лиги, один раз побеждала в Кубоке Испании, три раза в Суперкубке Испании и два раза выигрывала Лигу Чемпионов.

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Видео: YouTube / FC Barcelona