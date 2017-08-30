Лаборатории реставрации Эрмитажа исполнилось 80 лет

С 29 июля 2017 года в Гербовом зале Зимнего дворца на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация» представлены музейные предметы, жизнь которых была неоднократно продлена благодаря реставрационной лаборатории.

Выбор экспонатов обусловлен не столько их уникальностью и высоким художественным уровнем, сколько возможностью наглядно показать, как решаются сложные реставрационные задачи, и как постепенно за восемьдесят лет менялся сам подход к сохранению памятников, какие методы по-прежнему актуальны и какие новые направления преобладают сегодня.

Также, на выставке представлены образцы парадного костюма, военной и придворной униформы: платья Екатерины II, Марии Федоровны, супруги Александра III и последней императрицы Александры Федоровны, созданные руками талантливых русских и иностранных мастеров и ведущих модных домов Европы и России XVIII – начала XX века. Кроме военных мундиров на выставке показаны яркие образцы из прекрасной коллекции знамен.

Знамена, декоративные вышивки, церковные облачения, костюмы российских исператоров – все это можно увидеть в Эрмитаже до 15 октября.

Аудио: Оркестр Кинематографии, "Эрмитаж"

Видео и фото: Piter.TV